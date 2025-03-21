В Госдуме рассказали, получит ли Овечкин правительственную награду

Депутат Государственной думы Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о возможном вручении российскому нападающему клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину правительственной награды, когда он побьет «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

«Почему у нас вот все время об этом? Дзюбе – правительственную награду! Саше – правительственную награду! У нас есть правила по правительственным наградам, они установлены. Если мы говорим по тем нормам, которые там прописаны, то за рекорд по заброшенным шайбам правительственную награду не вручают. Конечно министерство спорта может подать на награду за выдающиеся заслуги и достижения, но, думаю, у Саши уже есть награды достаточно высокого уровня. Он выступал за сборную, становился чемпионом мира», — считает Журова.

Овечкин забросил свою 35-ю в сезоне и 888-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере. На счету Уэйна Гретцки 894 точных броска за карьеру. За свою карьеру Овечкин трижды выиграл в составе сборной России чемпионат мира и стал в составе «Вашингтона» обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Ранее Овечкин установил рекорд НХЛ.