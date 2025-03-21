Овечкин установил рекорд НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству сезонов с 35+ голами.

Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (3:2). Россиянин забросил 35‑ю шайбу в нынешнем сезоне. Эта отметка покорилась ему в 15‑й раз. На втором месте по этому показателю находится экс-игрок «Вашингтона» Майк Гартнер, который играл за команду с 1979 по 1989 год. У него 14 подобных сезонов.

Овечкин в матче с «Филадельфией» провел на льду чуть больше 15 минут, нанес четыре броска в створ ворот противника и отличился одним голом. Тем самым хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Теперь отставание российского спортсмена от рекордсмена по заброшенным шайбам в НХЛ Уэйна Гретцки составляет всего шесть голов. Канадский атлет, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет на своей площадке с «Флоридой». Встреча состоится 23 марта. Команды выйдут на площадку в 0:00 по московскому времени.

Ранее «Вашингтон» Овечкина первым вышел в плей-офф НХЛ-2025.