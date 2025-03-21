Семья Дзюбы владеет недвижимостью на сумму свыше миллиарда рублей

Семья футболиста тольяттинского «Акрона» и сборной России Артема Дзюбы владеет недвижимостью в России на сумму свыше миллиарда рублей, в то время как сам футболист не имеет собственности, передает Telegram-канал SHOT.

Сергей Дзюба, отец футболиста, владеет двумя квартирами на Мосфильмовской улице, чья стоимость превышает 600 миллионов рублей, квартирой в московском районе Гольяново (12,5 млн), также у него в собственности есть участок с домом в коттеджном поселке «Усадьба Жодочи» (350 млн).

Мать Артема, Светлана Дзюба, владеет 99-метровой квартирой на улице Вавилова и небольшой кладовой общей стоимостью 63,5 миллиона рублей.

19 марта Дзюба стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду, отличившись в матче с Гренадой (5:0). Теперь на его счету 31 мяч за национальную команду. По этому показателю он обошел Александра Кержакова (30).

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Он не получал вызов с тех пор, как Валерий Карпин возглавил национальную команду.

Ранее Дзюба покинул расположение сборной России.