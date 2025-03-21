Мексиканский клуб отстранен от чемпионата мира из-за регламента

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила мексиканский клуб «Леон» от участия в клубном чемпионате мира. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Решение было принято из-за того, что «Леон» и еще один участник турнира, «Пачука», принадлежат одной компании. По регламенту в чемпионате не могут участвовать клубы, принадлежащие одному владельцу или юридическому лицу.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сборная России пошутила над заменой Артема Дзюбы.