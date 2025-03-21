Сборная России пошутила над заменой Дзюбы

Сборная России пошутила на тему замены Дзюбы в матче с Замбией

Сборная России после отъезда нападающего Артема Дзюбы из расположения команды пошутила над тем, кто заменит форварда на поле в матче с Замбией. Соответствующее видео было выложено в Telegram-канале команды.

На видеозаписи защитник сборной России Данил Круговой говорит, что нашел замену Артему Дзюбе, покинувшему расположение национальной команды.

«У нас новый таранный форвард», — заявляет Круговой, а в кадре появляется известный комик Илья Макаров.

19 марта Дзюба стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду, отличившись в матче с Гренадой (5:0). Теперь на его счету 31 мяч за национальную команду. По этому показателю он обошел Александра Кержакова (30).

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. До этого Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Он не получал вызов с тех пор, как Карпин возглавил национальную команду.

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что семья Дзюбы владеет недвижимостью на сумму свыше миллиарда рублей.