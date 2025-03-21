«Обесценивать другие виды спорта не могу»: чемпион ОИ об Овечкине

Олимпийский чемпион в командном многоборье по спортивной гимнастике Никита Нагорный ответил, считает ли нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина главным российским спортсменом этого века. Его слова приводит РИА Новости.

«Обесценивать другие виды спорта я не могу, но весь мир сейчас следит за Александром, за его результатами. Мы все очень надеемся, что рекорд он сможет побить. Но самое главное, что мы чувствуем гордость, когда видим, что у него плюс одна шайба и он ближе к рекорду», — заявил он.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. Также «Кэпиталз» стали первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Овечкин, который провел на льду чуть больше 15 минут, нанес четыре броска в створ ворот противника и отличился одним голом. Тем самым хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Теперь отставание российского спортсмена от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки составляет всего шесть голов. Канадский хоккеист, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

Ранее Овечкин установил рекорд НХЛ.