Вратарь «ПСЖ» Сафонов женился

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов женился на своей девушке Марине Кондратюк, передает Sport Baza.

Марина уже взяла фамилию Сафонова. Свадьба прошла в узком кругу. По предварительной информации, собрать гостей они планируют в Краснодаре после того, как Матвей сможет прилететь в Россию.

Матвей и Марина познакомились, когда футболист играл за «Краснодар», а Марина работала стюардессой, часто летала с командой и ходила на матчи. В итоге Сафонов развелся со своей бывшей женой Анастасией, а с Мариной у него начались отношения. После развода у Матвея и Анастасии начались споры по алиментам.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. Адвокаты Сафонова намерены обжаловать этот приговор. Заседание по этому вопросу будет проведено позднее.

10 декабря кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Анастасии Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

Ранее долг Сафонова вырос на несколько миллионов рублей за семь месяцев.