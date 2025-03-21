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«Роналду тренируется столько же, сколько отдыхает»: русский тренер — об иностранных атлетах

Тренер Акулиничев заявил, что Роналду соблюдает баланс между работой и отдыхом
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Известный тренер по физподготовке Артур Акулиничев рассказал «Газете.Ru» о разнице в подходе к спортивной карьере у иностранных и российских атлетов.

По мнению специалиста, иностранцы умеют отключаться от мыслей о карьере по окончании тренировки и грамотно распределяют баланс работы и отдыха. В частности, футболист сборной Португалии Криштиану Роналду отдыхает не меньше, чем тренируется.

«Кто-то может сказать: «Посмотрите на Криштиану Роналду или Коннора Макдэвида — вон они сколько тренируются». Они тренируются ровно настолько, насколько отдыхают. Это природа и то, как устроен человек. Это не обмануть.

Нужно формировать свой распорядок тренировок и жизни, разделять, где ты пашешь как не в себя, а где отдыхаешь и переключаешься. Тогда будет прогресс», — отметил Акулиничев.

Специалист рассказал, что работает на данный момент с тремя иностранными спортсменами, которые владеют русским языком, но большую часть жизни провели в Северной Америке.

«На тренировке они выжимают из себя все соки, но за спортивной площадкой переключаются на обычную жизнь», — отметил Акулиничев.

По мнению тренера, для атлетов важно уметь переключаться в режим отдыха и не загружать себя излишней информацией о спорте.

«Если постоянно думать о спорте и тренировках, мозг перегрузится, перенасытится, перестанет обрабатывать новую информацию, закроется, и развитие остановится», — считает Акулиничев.

Ранее известный тренер раскрыл разницу между хоккеистами НХЛ и КХЛ.

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