Известный тренер раскрыл разницу между хоккеистами НХЛ и КХЛ

Тренер Акулиничев заявил, что в НХЛ более индивидуальный подход к игрокам

Известный тренер по физподготовке Артур Акулиничев, который работает с 30 хоккеистами, в своей колонке для «Газеты.Ru» рассказал о разнице подходов к предсезонной подготовке спортсменов в НХЛ и КХЛ.

«Есть существенная разница в режиме подготовки. Игроки в большинстве команд НХЛ предоставлены сами себе в течение межсезонья — они готовятся сами по индивидуальному плану. В КХЛ чуть по-другому — часть межсезонья игроки тренируются сами, но потом начинаются командные сборы, и там подготовка происходит в группе.

Тренеры по физподготовке в командах КХЛ стараются сделать подготовку на сборах более индивидуальной, но это не всегда удается.

Также главные тренеры часто оказывают давление на тренеров по физподготовке и вторгаются в процесс. Это не идет на пользу команде. Есть четкое разделение профессий, оно не просто так придумано — есть компетенции, которые позволяют делать дело хорошо. Этого стоит придерживаться», — отметил Акулиничев.

Специалист отметил, что в данный момент работает индивидуально с двумя хоккеистами из НХЛ — нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Егором Чинаховым и нападающим «Сан-Хосе Шаркс» Климом Костиным.

В целом Акулиничев сотрудничает с 30 хоккеистами одновременно — из КХЛ, НХЛ и других североамериканских лиг.

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