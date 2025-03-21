Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Известный тренер раскрыл разницу между хоккеистами НХЛ и КХЛ

Тренер Акулиничев заявил, что в НХЛ более индивидуальный подход к игрокам
close
Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Известный тренер по физподготовке Артур Акулиничев, который работает с 30 хоккеистами, в своей колонке для «Газеты.Ru» рассказал о разнице подходов к предсезонной подготовке спортсменов в НХЛ и КХЛ.

«Есть существенная разница в режиме подготовки. Игроки в большинстве команд НХЛ предоставлены сами себе в течение межсезонья — они готовятся сами по индивидуальному плану. В КХЛ чуть по-другому — часть межсезонья игроки тренируются сами, но потом начинаются командные сборы, и там подготовка происходит в группе.

Тренеры по физподготовке в командах КХЛ стараются сделать подготовку на сборах более индивидуальной, но это не всегда удается.

Также главные тренеры часто оказывают давление на тренеров по физподготовке и вторгаются в процесс. Это не идет на пользу команде. Есть четкое разделение профессий, оно не просто так придумано — есть компетенции, которые позволяют делать дело хорошо. Этого стоит придерживаться», — отметил Акулиничев.

Специалист отметил, что в данный момент работает индивидуально с двумя хоккеистами из НХЛ — нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Егором Чинаховым и нападающим «Сан-Хосе Шаркс» Климом Костиным.

В целом Акулиничев сотрудничает с 30 хоккеистами одновременно — из КХЛ, НХЛ и других североамериканских лиг.

Ранее тренер раскрыл уникальный дар Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами