Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Ливерпуле» уверены, что звезда клуба не покинет команду в конце сезона

В «Ливерпуле» уверены, что Салах продлит контракт с клубом
close
Phil Noble/Reuters

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах продолжает переговоры по новому контракту с командой, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на инсайдера Дэвида Орнштейна.

Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. Руководство «красных» сохраняет позитивный настрой и по-прежнему уверено, что сможет убедить египтянина продлить контракт. Сам Салах счастлив в клубе и предпочел бы продлить соглашение.

32-летний футболист выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» уверенно лидирует: коллектив Арне Слота набрал 70 очков за 29 туров, имеет отрыв в шесть баллов от ближайшего преследователя в лице «Арсенала», а также игру в запасе.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет против «Эвертона» Встреча состоится 2 апреля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Ранее самый дорогой футболист мира установил уникальное достижение.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами