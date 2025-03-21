В «Ливерпуле» уверены, что звезда клуба не покинет команду в конце сезона

В «Ливерпуле» уверены, что Салах продлит контракт с клубом

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах продолжает переговоры по новому контракту с командой, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на инсайдера Дэвида Орнштейна.

Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. Руководство «красных» сохраняет позитивный настрой и по-прежнему уверено, что сможет убедить египтянина продлить контракт. Сам Салах счастлив в клубе и предпочел бы продлить соглашение.

32-летний футболист выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» уверенно лидирует: коллектив Арне Слота набрал 70 очков за 29 туров, имеет отрыв в шесть баллов от ближайшего преследователя в лице «Арсенала», а также игру в запасе.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет против «Эвертона» Встреча состоится 2 апреля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

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