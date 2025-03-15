Самый дорогой футболист мира установил уникальное достижение

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд быстрее всех добрался до отметки в 100 голевых действий в Английской премьер-лиге (АПЛ).

15 марта «горожане» сыграли вничью с «Брайтоном» в матче 29-го тура со счетом 2:2. Холанд забил первый мяч «Сити» на 11-й минуте с пенальти — у него стало 84 гола + 16 результативных передач. Чтобы добраться до этой отметки, ему понадобилось 94 матча. Предыдущее достижение принадлежало экс-игроку сборной Англии Алану Ширеру — 100 матчей.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает пятое место, набрав 48 очков за 29 туров. «Брайтон» идет на седьмой строчке с 47 баллами. Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 70 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Манчестер Сити» подписал с Холандом крупнейший контракт в истории футбола.