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В Госдуме сказали, что новый глава МОК из пророссийской страны

Депутат Журова: новая глава МОК Ковентри из пророссийской страны
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Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на то, что выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК) выиграла представительница Зимбабве Кирсти Ковентри, отметив, что Зимбабве является пророссийской страной, передает «ВсеПроСпорт».

«Зимбабве больше ангажирована Россией, чем другими странами, в ключе наших дружеских отношений с Африкой. Можно сказать, что это пророссийская страна», — сказала Журова.

Также Журова отметила, что Ковентри выступает за мир и участие спортсменов в соревнованиях вне зависимости от их национальности.

20 марта Кристи Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

Ранее Владимир Познер посоветовал не увлекаться мыслью о возвращении российских спортсменов.

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