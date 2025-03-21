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В Госдуме призвали наградить Дзюбу

Депутат Терюшков призвал наградить Дзюбу
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ФК «Акрон» Тольятти

Депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что футболиста Артема Дзюбу, который установил рекорд по забитым мячам за сборную России, следует наградить, передает NEWS.ru.

«Любой вклад в победу сборной — это вклад в укрепление и повышение престижа отечественного спорта. Значит, что и федеральное ведомство не должно проходить мимо знаковых событий», — сказал Терюшков.

19 марта Дзюба стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду, отличившись в матче с Гренадой (5:0). Теперь на его счету 31 мяч за национальную команду. По этому показателю он обошел Александра Кержакова (30).

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Он не получал вызов с тех пор, как Карпин возглавил национальную команду.

Ранее Дзюба покинул расположение сборной России.

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