Дзюба покинул расположение сборной России

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков покинули расположение сборной России. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«На мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков. Солдатенков сыграл все 90 минут, Фомин и Дзюба были заменены в середине второго тайма. Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и кубка страны», — заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

19 марта Дзюба стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду, отличившись в матче с Гренадой (5:0). Теперь на его счету 31 мяч за национальную команду. По этому показателю он обошел Александра Кержакова (30).

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Он не получал вызов с тех пор, как Карпин возглавил национальную команду.

Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Ранее представитель Дзюбы рассказал, кто проиграл от его примирения с Карпиным.