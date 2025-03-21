«Не такой, как до этого были»: российский футболист оценил мяч отечественного бренда

Футболист швейцарского «Сьона» Антон Миранчук назвал мячи отечественного бренда Jogel, которые использовались в товарищеском матче между сборной России и Гренады, суперлегкими, передает ТАСС.

«Не такой, как до этого были. Суперлегкий, мне кажется. Но при этом, если поиграть им несколько матчей, потренироваться, то можно привыкнуть. Пока сильно отличается от тех, которыми в Европе играют», — сказал Миранчук.

19 марта Россия обыграла в товарищеском матче Гренаду. Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова. В эту международную паузу у россиян запланирован еще один матч против Замбии 25 марта. Он также состоится на «ВТБ Арене».

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