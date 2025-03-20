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Грузия разгромила Армению в матче Лиги наций

Грузия со счетом 3:0 разгромила Армению в первом матче плей-офф Лиги наций
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Bernadett Szabo/REUTERS

Сборная Грузии по футболу разгромила национальную команду Армении в первом матче плей-офф Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване, завершилась победой гостей со счетом 3:0. Первый мяч грузин забил хавбек Гиорги Кочорашвили на 33-й минуте. На 37-й и 59-й минутах дубль оформил нападающий Георгис Микаутадзе. Примечательно, что в первом взятии ворот Микаутадзе ему ассистировал голкипер Гиорги Мамардашвили.

Ответная встреча состоится 23 марта на «Динамо-Арене» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Победитель этого противостояния будет играть в Лиге B, а проигравший — в лиге C.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Артема Дзюбу назвали очень влиятельным человеком.

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