Врач-сексолог назвала возможную причину мастурбации знаменитого хоккеиста в центре Москвы

Ректор Института практической сексологии, врач-сексолог, психотерапевт, психиатр, клинический психолог Елена Малахова прокомментировала для «Газеты.Ru» информацию о задержании знаменитого хоккеиста Игоря Дорофеева в центре Москвы за попытку самоудовлетворения, назвав возможные причины его поступка.

«Сразу оговорюсь, что я не говорю о каком-то конкретном человеке, а о подобных ситуациях, которые происходили ранее с разными людьми. Мы не можем дать однозначный ответ о причинах такого поведения, для этого человека надо обследовать. Да, возможно, такое поведение связано с его тревогой. Возможно, связано с психическими болезнями. По всей видимости, это акт эксгибиционизма, раз он мастурбировал на глазах у прохожих. А эксгибиционизм некоторые исследователи считают эквивалентом эпилептического припадка. Здесь мы можем видеть насильственность действий психики – то есть то, что происходит против воли самого человека, — считает Малахова.

— Повторю – без беседы с самим человеком и обследования говорить что-то определенно нельзя. Но, конечно, это не имеет отношения к здоровому сексуальному и психическому поведению. Травмы, которые часто получают спортсмены, в частности, сотрясения головного мозга, особенно если они носят неоднократный характер, могут привести к такому результату. Они могут сформировать очаг эпилепсии в головном мозге, который в свою очередь может приводить к растормаживанию некоторых форм поведения, включая сексуальное».

Пятикратный чемпион России в составе московского «Динамо» Дорофеев был задержан после сигнала прохожей у здания Российской детской городской библиотеки на Калужской площади, так как мастурбировал на улице на глазах прохожих.

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