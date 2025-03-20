Стали известны результаты голосования на выборах главы МОК

Стали известны результаты голосования выборов нового президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает аккаунт организации в социальной сети X (ранее Twitter).

Источник утверждает, что член исполкома Кирсти Ковентри набрала 49 из 97 голосов. Это больше чем 50% и, таким образом, ей удалось избежать второго раунда и стать новым главой организации.

28 голосов на счету вице-президента Хуана Антонио Самаранча — младшего, восемь — у главы World Athletics Себастьяна Коу. По четыре голоса получили президенты Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен и Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, по два — глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш и руководитель Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн.

41-летняя Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две — золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК.

Ранее Ковентри заявила, что заставит всех гордиться собой.