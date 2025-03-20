Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны результаты голосования на выборах главы МОК

Новый президент МОК Кирсти Ковентри набрала 49 голосов из 97
close
Pavlo Gonchar/Global Look Press

Стали известны результаты голосования выборов нового президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает аккаунт организации в социальной сети X (ранее Twitter).

Источник утверждает, что член исполкома Кирсти Ковентри набрала 49 из 97 голосов. Это больше чем 50% и, таким образом, ей удалось избежать второго раунда и стать новым главой организации.

28 голосов на счету вице-президента Хуана Антонио Самаранча — младшего, восемь — у главы World Athletics Себастьяна Коу. По четыре голоса получили президенты Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен и Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, по два — глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш и руководитель Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн.

41-летняя Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две — золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК.

Ранее Ковентри заявила, что заставит всех гордиться собой.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами