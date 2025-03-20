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Дегтярев выразил надежду, что новый глава МОК вернет Россию на международные старты

Дегтярев: надеюсь, что МОК во главе с Ковентри будет более сильным и независимым
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил надежду, что в эпоху Кирсти Ковентри на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК) олимпийское движение станет более сильным и независимым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Блестящая спортивная карьера и вклад в развитие спорта сделали ее одним из фаворитов этой кампании. Ждем, что в эпоху нового лидера олимпийское движение станет более сильным, независимым и процветающим, а Россия вернется на олимпийский пьедестал», — сказал Дегтярев.

Новый глава МОК был избран на 144-й сессии МОК в Греции 20 марта.

41-летняя Ковентри, которая является членом организации с 2013 года, стала первой женщиной в истории во главе МОК. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК.

Ранее стали известны результаты голосования на выборах главы МОК.

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