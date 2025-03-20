Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри из Зимбабве стала новым президентом организации. Об этом сообщает журналист Стив Уилсон в социальной сети X (ранее Twitter).

Новый глава был избран по итогам первого раунда голосования, которое состоялось 20 марта на 144‑й сессии МОК в Греции.

41-летняя Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две — золотых. впервые в истории президентом МОК стала женщина. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов до ОИ-2024 в Париже.

Ранее Татьяна Тарасова предостерегла от радости переизбрания Шамиля Тарпищева членом МОК.