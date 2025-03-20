Тарасова предостерегла от радости переизбрания Тарпищева членом МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Газете.Ru» заявила, что переизбрание главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева членом Международного олимпийского комитета (МОК) не является знаком потепления между организацией и Олимпийским комитетом России (ОКР).

По ее словам, переизбрание Тарпищева никак не повлияет на вопрос допуска атлетов под своим флагом и гимном.

«То, что Тарпищева переизбрали в МОК, говорит о его значительной роли в профессии, его большом опыте, авторитете. Но ни о чем большем. Что будет дальше — я не знаю. Если вы думаете, что факт переизбрания как-то повлияет на то, что нас вернут с флагом и гимном, то нет, к сожалению. Не так все просто», — заявила Тарасова.

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК. Выборы состоятся в рамках сессии организации 20 марта, на пост претендуют семь кандидатов. Мероприятие состоится в Коста-Наварино (Греция).

Ранее бывший министр спорта Павел Колобков заявил, что МОК продолжает контакты с Россией.