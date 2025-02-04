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Российские хоккеисты встретились с Трампом

Трамп принял российских хоккеистов Бобровского и Куликова в Белом доме
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Jim Rassol/Reuters

Российские хоккеисты «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов вместе с другими членами команды из Санрайза встретились с президентом США Дональдом Трампом. Прием транслировался на официальном YouTube-канале Белого дома.

Во время мероприятия игроки команды — чемпиона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в прошлом сезоне вручили главе государства золотую клюшку и хоккейные свитера с номерами «47» и «45-47», которые отсылают к президентским срокам Трампа (он сначала стал 45-м, а после переизбрания — 47-м президентом США). Когда лидер обращался к спортсменам с речью, Бобровский и Куликов находились в первом ряду.

«Флорида Пантерз» является действующим обладателем Кубка Стэнли, в составе команды выступают три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

Бобровский играет за «Пантерз» с 2019 года. В завершившемся сезоне он выиграл вместе с командой 51 матч, 16 из которых пришлись на плей-офф Кубка Стэнли сезона-2023/24. В финальной серии «пантеры» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4-3. Также спортсмен — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Бобровский — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный голкипер из РФ, получивший ее дважды.

Куликов выступал за «Пантерз» с 2009 по 2016 год, а в 2023 снова вернулся в команду. В январе этого года спортсмен стал девятым в истории российским хоккеистом, сыгравшим 1000 матчей в регулярных сезонах НХЛ. В юбилейной игре против «Лос-Анджелеса» (3:0) он отметился голевой передачей.

Ранее Трамп назвал Овечкина «великим игроком».

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