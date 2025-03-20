Бывший министр спорта РФ назвал сроки возвращения на международные турниры

Бывший министр спорта России Павел Колобков в интервью «Газете.Ru» заявил, что со временем российские спортсмены вернутся на международную арену.

По его словам, МОК продолжает сохранять рабочие контакты с Россией.

«Шанс исправить то, что мы смотрим на мировые состязания со стороны, безусловно, есть. Это займет время. Спорт, к сожалению, стал очень политизирован. Заметно больше, чем это было когда-либо. Поэтому как только давление политики на спорт уменьшится, это со временем пройдет, тогда у нас появится шанс на возвращение. Надо работать нашим спортивным федерациям, Олимпийскому комитету России, чтобы те спортивные традиции, которые есть у нашей страны, развивались. У нас остались хорошие отношения с некоторыми международными федерациями, у нас даже с МОК сохранились отношения на рабочем уровне, контакты сохраняются, поэтому их надо поддерживать», — заявил Колобков

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК. Выборы состоятся в рамках сессии организации 20 марта, на пост претендуют семь кандидатов. Мероприятие состоится в Коста-Наварино (Греция).

Ранее Павел Колобков заявил, что выборы главы МОК не скажутся на России.