Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший министр спорта РФ назвал сроки возвращения на международные турниры

Бывший министр спорта Колобков заявил, что МОК продолжает контакты с Россией
close
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший министр спорта России Павел Колобков в интервью «Газете.Ru» заявил, что со временем российские спортсмены вернутся на международную арену.

По его словам, МОК продолжает сохранять рабочие контакты с Россией.

«Шанс исправить то, что мы смотрим на мировые состязания со стороны, безусловно, есть. Это займет время. Спорт, к сожалению, стал очень политизирован. Заметно больше, чем это было когда-либо. Поэтому как только давление политики на спорт уменьшится, это со временем пройдет, тогда у нас появится шанс на возвращение. Надо работать нашим спортивным федерациям, Олимпийскому комитету России, чтобы те спортивные традиции, которые есть у нашей страны, развивались. У нас остались хорошие отношения с некоторыми международными федерациями, у нас даже с МОК сохранились отношения на рабочем уровне, контакты сохраняются, поэтому их надо поддерживать», — заявил Колобков

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК. Выборы состоятся в рамках сессии организации 20 марта, на пост претендуют семь кандидатов. Мероприятие состоится в Коста-Наварино (Греция).

Ранее Павел Колобков заявил, что выборы главы МОК не скажутся на России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами