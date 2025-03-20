Определилась сборная, которая первой квалифицировалась на ЧМ по футболу 2026 года

Сборная Японии первой квалифицировалась на ЧМ по футболу 2026 года

Сборная Японии по футболу обыграла Бахрейн и первой квалифицировалась на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2026 году.

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей точными ударами отметились Даити Камада и Такефуса Кубо.

Также на чемпионате мира точно сыграют сборные США, Мексики и Канады. В этих странах пройдут матчи чемпионата мира.

Действующим чемпионом мира является Аргентина, обыгравшая в финальном матче в серии пенальти Францию.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сборной России предложили встретиться со сборной легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ).