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Сборной России предложили встретиться со сборной легионеров РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Пономарев предложил сборной России сыграть с легионерами из РПЛ
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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная России в международную паузу могла бы принять участие в новом экспериментальном турнире.

По его словам, в матчах национальной команды против команд из второй сотни рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) нет.

«Сейчас можно было бы сделать турнир из четырех команд — первая сборная, вторая, молодежная и сборная легионеров. Было бы вообще классно! Легионеры бы за премиальные бились бы будь здоров! И большее бы количество игроков могли бы просмотреть, и нашим молодым футболистам было бы полезно поиграть против лучших», — заявил Пономарев.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге ФИФА. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25-го числа.

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