Фетисов: новому главе МОК надо заявить, что Россия вернется с извинениями и компенсацией

Фетисов заявил, что от нового главы МОК надо требовать извинений перед Россией

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Россия вернется на Олимпийские игры только с флагом и гимном, передает «ВсеПроСпорт».

«Надо будет новому главе МОК сказать, что Россия вернется в олимпийскую семью с флагом, гимном, извинениями и компенсацией. Я как болельщик, тренер, министр, двукратный олимпийский могу это требовать», — сказал Фетисов.

26 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) принял отставкуТомаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК, выборы которого состоятся в рамках сессии организации 20 марта. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).

Бах объявил, что покинет свой пост, который занимал с 2013 года, в августе 2024 года. Он сложит полномочия члена организации спустя 34 года после первого избрания. Он был избран членом МОК в 1991 году, в 1996-м он вошел в исполком организации.

Ранее кандидат на пост главы МОК заявил, что хочет вернуть Россию на международную арену.