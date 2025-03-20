Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший министр спорта РФ объяснил, как выборы главы МОК повлияют на Россию

Экс министр спорта Колобков заявил, что выборы главы МОК не скажутся на России
close
РИА Новости

Бывший министр спорта России Павел Колобков в интервью «Газете.Ru» заявил, что предстоящие выборы нового главы Международного олимпийского комитета не повлияют на политику организации в отношении российских спортсменов.

По его словам, для возвращения престижа России на международной спортивной арене необходимо для начала провести много самостоятельной работы.

«Для нас, к сожалению, не имеет значения, кто выиграет выборы президента МОК. За несколько последних лет мы перестали играть ту роль на международной спортивной арене, которую играли ранее. У нас из трех-четырех членов МОК остался всего один, и то со временем его может и не быть. Многие наши спортивные федерации потеряли свои позиции, их надо стараться восстанавливать. Думаю, что в любом случае будущая позиция МОК касательно России будет основываться на куче разных факторов, и личность нового главы МОК не будет таковым», — заявил Колобков

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК. Выборы состоятся в рамках сессии организации 20 марта, на пост претендуют семь кандидатов. Мероприятие состоится в Коста-Наварино (Греция).

Ранее в Кремле оценили влияние выборов президента МОК на отношения с РФ.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами