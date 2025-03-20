Бывший министр спорта РФ объяснил, как выборы главы МОК повлияют на Россию

Бывший министр спорта России Павел Колобков в интервью «Газете.Ru» заявил, что предстоящие выборы нового главы Международного олимпийского комитета не повлияют на политику организации в отношении российских спортсменов.

По его словам, для возвращения престижа России на международной спортивной арене необходимо для начала провести много самостоятельной работы.

«Для нас, к сожалению, не имеет значения, кто выиграет выборы президента МОК. За несколько последних лет мы перестали играть ту роль на международной спортивной арене, которую играли ранее. У нас из трех-четырех членов МОК остался всего один, и то со временем его может и не быть. Многие наши спортивные федерации потеряли свои позиции, их надо стараться восстанавливать. Думаю, что в любом случае будущая позиция МОК касательно России будет основываться на куче разных факторов, и личность нового главы МОК не будет таковым», — заявил Колобков

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК. Выборы состоятся в рамках сессии организации 20 марта, на пост претендуют семь кандидатов. Мероприятие состоится в Коста-Наварино (Греция).

Ранее в Кремле оценили влияние выборов президента МОК на отношения с РФ.