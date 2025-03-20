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Мостовой о рекорде Дзюбы: Гренаде бы и я забил

Экс-футболист Мостовой заявил, что мог бы забить мяч в ворота Гренады
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о рекорде Артема Дзюбы, заявив, что сам мог бы забить мяч в матче с Гренадой, передает «ВсеПроСпорт».

«Понятно, что все рекорды устанавливаются, бьются, и это здорово. Но мы говорим о двухсотой команде из двухсот. Но с этим соперником и я бы забил, и Карпин бы забил, и кто угодно», — сказал Мостовой.

19 марта Дзюба стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду, отличившись в матче с Гренадой (5:0). Теперь на его счету 31 мяч за национальную команду. По этому показателю он обошел Александра Кержакова (30).

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Он не получал вызов с тех пор, как Карпин возглавил национальную команду.

Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что Дзюба подходит по всем критериям для политической карьеры.

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