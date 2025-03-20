Олимпийский чемпион заявил, что Дзюба подходит по всем критериям для политической карьеры

Олимпийский чемпион Легков о Дзюбе в политике: подходит по всем критериям

Олимпийский чемпион Сочи в лыжном марафоне Александр Легков заявил, что футболист сборной России Артем Дзюба может попробовать себя в политике, передает РИА Новости.

«Подошла бы ему политика? Всему свое время. Но он подходит по всем критериям. Пускай идет, если хочет. Он умеет общаться, его любят болельщики, и он их очень любит», — сказал Легков.

19 марта Дзюба стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду, отличившись в матче с Гренадой (5:0). Теперь на его счету 31 мяч за национальную команду. По этому показателю он обошел Александра Кержакова (30).

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Он не получал вызов с тех пор, как Карпин возглавил национальную команду.

Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Ранее Дзюба рассказал, когда он завершит карьеру.