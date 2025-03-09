Титул россиянина назвали кошмаром для UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров объяснил, почему победа россиянина Магомеда Анкалаева в титульном поединке промоушена над бразильцем Алексом Перейрой стала кошмаром для главы организации Даны Уайта. Его слова приводит ТАСС.

«Абсолютно верное решение судей, иначе быть не могло и выглядело бы странно. Им теперь нужен реванш, нужно еще пять раундов, уже с другой подготовкой и другой тактикой. Конечно, чемпионство Анкалаева для Даны Уайта — кошмар, на его бой будет трудно продать билеты», — заявил Тактаров.

Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой Анкалаева единогласным решением судей — 49-46, 48-47, 48-47.

Россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Анкалаев в своей карьере до боя с Перейрой выиграл 20 поединков, проиграл один, а один из боев завершился вничью. Россиянин выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WFCA (Мировой бойцовский чемпионат «Ахмат»), Oplot Challenge.

Титул в тяжелом весе Перейра завоевал в ноябре 2023 года. В поединке против Халила Раунтри, состоявшемся 5 октября 2024 года, он успешно провел защиту четвертого чемпионского пояса промоушена. После поединка с Анкалаевым на счету Перейры стало 15 боев, в 12 из которых он одержал победу.

Ранее в UFC заявили о возможности немедленного реванша после победы Анкалаева.