Дзюба не смог сдержать слез перед матчем Россия — Гренада

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не смог сдержать слез во время исполнения гимна России перед матчем с национальной командой Гренады, сообщает корреспондент «Газеты.Ру».

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25-го числа.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее тренер сборной России Валерий Карпин назвал себя скуфом, а Дзюбу — сигмой.