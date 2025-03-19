Сборная России по футболу назвала состав на матч с Гренадой

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал стартовый состав на предстоящий матч против национальной команды Гренады.

Место в воротах российской сборной займет голкипер «Зенита» Евгений Латышонок.

Линию обороны составят Арсен Адамов, выступающий за «Ахмат», Александр Сильянов из «Локомотива», Александр Солдатенков из «Крыльев Советов» и Юрий Горшков из «Зенита».

Также с первых минут выдут Даниил Фомин из «Динамо», Данил Пруцев из «Спартака», Алексей Батраков из «Локомотива», Лечи Садулаев из «Ахмата», Максим Глушенков («Зенит») и капитан команды, Артем Дзюба из «Акрона».

Матч сборных России и Гренады состоится на московском стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25-го числа.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Александр Мостовой назвал сборную Гренады командой уровня торгового центра.