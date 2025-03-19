Агент выразил надежду по поводу рекорда Овечкина

Агент некоторых российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Дэн Мильштейн выразил надежду, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забьет рекордную шайбу не российскому вратарю. Его слова приводит РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что увидим рекорд до конца этого сезона. Надеюсь, что это случится не против одного из наших вратарей, которые являются клиентами нашего агентства. Пусть это будет канадец, американец, швед, финн, но только не русский», — заявил Мильштейн.

В ночь на 19 марта «Вашингтон» переиграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:1. Овечкин не забил, но записал на свой счет голевую передачу.

В матче против «Сан-Хосе Шаркс», который состоялась в ночь на 16 марта и завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887. Таким образом, он отстает от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки на семь голов, а чтобы побить рекорд, ему нужно поразить ворота соперников восемь раз.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 21 марта против «Филадельфии Флайерз», стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее канадский тренер назвал Овечкина особенным.