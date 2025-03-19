Двукратный олимпийский чемпион предположил, что Овечкина представят к государственной награде

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин получит государственную награду, когда вернется в Россию.

«Конечно, приятно, что наш игрок, звезда, патриот, устанавливает рекорд. Но он устанавливает его в НХЛ. Его, наверное, наградят, когда он закончит карьеру, приедет в Россию. Он любит свою родину. Просто наградят его не сейчас, когда он еще выступает в США. Я думаю, это будет государственная награда, деньги ему не нужны, заработал он достаточно, и еще будет зарабатывать. Он будет заниматься популяризацией хоккея, когда вернется», — сказал Кожевников.

В матче против «Сан-Хосе Шаркс», который состоялась в ночь на 16 марта и завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887. Таким образом, он отстает от Гретцки на семь голов, а чтобы побить рекорд, ему нужно поразить ворота соперников восемь раз.

Ранее обладатель Кубка Стэнли Патрик Кейн заявил, что ждет, когда Овечкин побьет рекорд.