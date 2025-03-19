Хоккейный агент: Овечкин оставил не просто след в истории спорта, но и потоптался на нем

Хоккейный агент Алексей Дементьев в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин оставил не просто след в истории спорта, но и потоптался на нем.

«Должны ли представить Овечкина к государственной награде, когда он побьет рекорд Гретцки? Мне достаточно сложно ответить на вопрос о том, должен ли рекорд Овечкина быть отмечен на государственном уровне. Сложно даже внести предложение на эту тему. Есть люди, которые оценивают вклад каждого человека в истории государства. Пусть они и принимают решение. Овечкин оставил не просто след в истории спорта, но и потоптался на нем. Дальше решение должны принимать другие люди, как отметить достижение выдающегося спортсмена и человека», — сказал Дементьев.

В матче против «Сан-Хосе Шаркс», который состоялась в ночь на 16 марта и завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887. Таким образом, он отстает от Гретцки на семь голов, а чтобы побить рекорд, ему нужно поразить ворота соперников восемь раз.

Ранее НХЛ вновь изменила дату, в которую Овечкин может побить рекорд Гретцки.