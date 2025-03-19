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«Может, это обман зрения»: Аршавин разъяснил спорный момент в матче «Спартак» — «Зенит»

Аршавин: мне показалось, что был офсайд у Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о спорном эпизоде с голом полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, забитого во время матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургской и московской командами. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Может быть, это обман зрения. Со Станиславом Саламовичем Черчесовым мы смотрели игру, на стоп‑кадре показалось, что часть тела Мартинса ближе к воротам «Зенита». Мы ожидали, что зафиксируют офсайд, но гол засчитали. Если убрать линии, то без них кажется, что колено Мартинса намного ближе к воротам, вообще пятка Нино не видна…», — сказал Аршавин.

Экс-футболист выступил за то, чтобы как можно быстрее перейти к полуавтоматической системе определения офсайда.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоялась 16 марта в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу красно-белых. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов в турнирной таблице — 43. Лидером является «Краснодар», набравший 46 очков.

Ранее Владимир Быстров в прямом эфире набросился на Дениса Глушакова из-за матча «Спартак» — «Зенит».

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