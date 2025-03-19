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«Что ты несешь?!» Быстров набросился на Глушакова из-за матча «Спартак» — «Зенит»

Экс-игрок Быстров накричал на Глушакова из-за матча «Спартак» — «Зенит»
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров разозлился и накричал на бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова во время нового выпуска «О, футбол!», в котором обсуждался матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургской и московской командами.

Быстров и Глушаков поспорили из-за не назначенного пенальти, после чего экс-капитан «Спартака» заявил, что он бы предложил ставить 11-метровый удар в любом случае, когда мяч попадает игроку в руку.

«Да что ты за херню несешь?! Тогда судья может решить исход любого матча! Я к тебе буду подбегать и в руку мяч кидать! И будем ставить пенальти?!» — закричал после этого Быстров.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом», которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу красно-белых. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее после матча РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» были задержаны десять фанатов.

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