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«Семака надо убирать»: у тренера «Зенита» заметили выгорание

Менеджер Гурцкая посоветовал «Зениту» уволить главного тренера Семака
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая в передаче «Это футбол, брат» заявил, что петербургский «Зенит» должен уволить российского специалиста Сергея Семака с поста главного тренера команды.

«Тяжело парировать, когда человек принес шесть чемпионств, но «Зенит» не играет так, как играл три года назад. Они на спущенных колесах вытащили прошлый чемпионат. Семак в любом случае вошел в историю «Зенита». Шесть чемпионств — это большая история, но у Сергея Богдановича вот это выгорание или привыкание… все не работает так», — отметил он.

Семак возглавил петербургский клуб в 2018 году, с тех пор команда выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ) шесть раз подряд.

В 21-м туре чемпионата России «Зенит» со счетом 1:2 проиграл московскому «Спартаку». Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее после матча РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» были задержаны десять фанатов.

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