Мостовой раскрыл, сколько мячей Россия должна забить Гренаде

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой предположил, сколько мячей должны забить российские футболисты национальной команде Гренады в товарищеском матче. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«В принципе должны завтра десять забивать. Если мы сколько Брунею или служащим из отеля в Брунее забили больше. Завтра мы должны забить минимум десять», — сказал Мостовой.

Матч сборных России и Гренады состоится 19 марта на московском стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25-го числа.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее российский тренер заявил, что ждет новый рекорд сборной России в игре с Гренадой по забитым мячам.