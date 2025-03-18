Отношение Карпина к Дзюбе назвали человечным

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что наставник сборной России Валерий Карпин вызвал нападающего Артема Дзюбу был в расположение национальной команды из-за личностных качеств.

По его мнению, 56-летний специалист не стал лишать возможности обновить бомбардирский рекорд Александра Кержакова.

«Думаю, что Карпин пошел Дзюбе навстречу. Сейчас два товарищеских матча, они в принципе ни к чему не готовят, перспектив участия в каких-то международных турнирах нет. Карпин дает шанс Артему забить этот рекордный мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром сборной России. Дзюба уже на финишной прямой своей карьеры, и Карпин чисто по-человечески с ним поступает. Этот шанс, если Валерий Георгиевич поставит его на игру, надо реализовать. Для этого его и берут», — заявил Гладилин.

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25-го числа.

Ранее сообщалось, что легенда сборной СССР отказался смотреть предстоящие матчи сборной России с Гренадой и Замбией.