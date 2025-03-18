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«Трактор» победил СКА и выиграл Восточную конференцию

Челябинский «Трактор» выиграл у СКА и оформил победу в Восточной конференции
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Александр Кондратюк/РИА Новости

Челябинский «Трактор» победил петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске, завершилась победой хозяев со счетом 4:2. В составе «Трактора» голами отметились Григорий Дронов, Владимир Ткачев, Остап Сафин и Чарльз Робинсон. За петербургскую команду в этом поединке забили Павел Дедунов и Дмитрий Юдин.

Благодаря этой победе «Трактор» гарантировал себе первое место в таблице Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда закрепилась на первом месте конференции впервые с сезона-2011/12. СКА, который до этого матча шел на серии из четырех побед, занимает шестое место в Западной конференции.

Действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее стало известно, когда могут быть изменения в допинг-деле игрока ЦСКА.

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