Карпин подтвердил, что Дзюба будет капитаном сборной России

Тренер сборной России Карпин: Дзюба будет капитаном на матче с Гренадой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба выведет сборную России на товарищеский матч с национальной командой Гренады с капитанской повязкой. Его слова приводит Sport24.

«Могу подтвердить, что Дзюба будет капитаном на матче с Гренадой», — заявил он.

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Он не получал вызов с тех пор, как Карпин возглавил национальную команду.

Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Ранее иностранный футболист пожелал удачи Дзюбе в сборной России.