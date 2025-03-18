Экс-тренер «Спартака» объяснил, зачем Карпин вызвал Дзюбу

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий Артем Дзюба был вызван в расположение сборной России ради того, чтобы побить бомбардирский рекорд Александра Кержакова.

«Дзюба не нужен на перспективу, его берут для того, чтобы он показал свое мастерство здесь и сейчас. На данный момент он в хорошей форме, забивал в каждом матче этой весны, для нападающего это самое главное. Он не авансом заслужил это место, так что в предстоящих матчах он может принести конкретную пользу и попасть в историю как лучший бомбардир страны», — заявил Гладилин.

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25-го числа.

Ранее Валерий Карпин подтвердил, что Артем Дзюба будет капитаном сборной России.