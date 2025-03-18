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Легенда сборной СССР отказался смотреть предстоящие матчи сборной России с Гренадой и Замбией

Экс-игрок Пономарев отказался смотреть игры сборной России с Гренадой и Замбией
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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не будет следить за матчами сборной России в мартовскую международную паузу.

По его словам, в предстоящих матчах национальной команды нет никакого интереса ни для болельщиков, ни для игроков.

«Я очень удручен, что наша сборная играет с такими cлабыми командами. Ну зачем вести... Ладно, не хочу никого оскорблять. Их везут самолетом, кормят, поют, размещают в лучших гостиницах, затем отправляют обратно — зачем, кому это нужно? А сейчас я даже включать телевизор, чтобы посмотреть эти матчи, не стану. Неинтересно, не на что смотреть», — заявил Пономарев.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляции.

Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25-го числа.

Ранее вызов Артема Дзюбы в сборную России объяснили желанием повеселить болельщиков.

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