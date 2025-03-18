Вызов Дзюбы в сборную России объяснили желанием повеселить болельщиков

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий Артем Дзюба был вызван в расположение сборной России ради веселья.

По его словам, в предстоящих матчах национальной команды 36-летний форвард сможет побить бомбардирский рекорд Александра Кержакова.

«Предстоящие матчи сборной ничего не решают, и, честно говоря, никому не нужны абсолютно. Взяли Дзюбу — гола три-четыре в этих матчах он забьет и станет лучшим бомбардиром. Отношения между ним и Карпиным не сказать, чтобы гладкие. Вызвал [Карпин] и вызвал — пусть Дзюба поиграет, повеселит публику», — заявил Пономарев.

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25-го числа.

Ранее Артем Дзюба обратился к фанатам перед матчем сборной России.