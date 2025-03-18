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«Онанизмом занимался»: Дзюбу сочли недостойным капитаном сборной России

Чемпион Игр Тихонов заявил, что не видит Дзюбу капитаном сборной из-за его видео
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Telegram-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что не видит нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу капитаном сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

«Дзюба побил рекорд по забитым голам, но в нашем футболе это не удивительно, потому что уровень очень низкий. Об этом говорят и сами профессионалы. По телевидению показывали поведение Дзюбы, как он онанизмом занимался, а теперь его хотят сделать капитаном сборной», — отметил он.

По информации СМИ, Дзюба выведет команду с капитанской повязкой на матч с Гренадой.

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Ранее иностранный футболист пожелал удачи Дзюбе в сборной России.

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