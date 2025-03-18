В Тюмени найден пропавший спортивный журналист

Пропавшего спортивного журналиста Александра Круглова нашли в тюменской гостинице, передает Mash.

Журналист рассказал, что пять дней употреблял спиртные напитки и из гостиничного номера не выходил.

Круглов был обнаружен в нетрезвом виде. Его увезли в гостиницу на допрос. Последние дни он провел в номере с соседом, который и выходил в магазин за алкоголем. Из-за этого самого журналиста никто не видел. Круглов признался, что выпивал по литру водки в сутки.

Ранее нападающий итальянского «Милана» Эмиль Робак, на правах аренды выступающий за «Норрчепинг», пропал без вести в Швеции. Через несколько недель спортивный директор «Норрчепинга» Тони Мартинссон рассказал о местонахождении Робака. Он подчеркнул, что cитуация находитcя под контролем. Мать Робака также отметила, что уже общалаcь c игроком, однако отказалаcь комментировать его отcутcтвие.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал запойным хоккеиста Джеймса Вишневски, назвавшего россиян законченными алкоголиками.