Российских фехтовальщиков допустили до чемпионата мира

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) допустил российских юниоров до командных соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Командам, состоящим из спортсменов, которым исполком FIE предоставил нейтральный статус, будет разрешено участвовать в юниорских командных соревнованиях под эгидой FIE, начиная с чемпионата мира среди юниоров и кадетов в Уси», — говорится в заявлении.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Чемпионат мира среди юниоров состоится 8–14 апреля в Уси (Китай).

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