«Зенит» подал жалобу на судейство в матче со «Спартаком»

«Зенит» подал в ЭСК жалобу по трем эпизодам в матче со «Спартаком»

Петербургский «Зенит» подал жалобу в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», передает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу команды.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет на своем поле с казанским «Рубином». Встреча состоится 30 марта. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Ранее бывший судья заявил, что победный гол «Спартака» не стоило засчитывать.