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Футбольный фанат 29 лет ждал, чтобы выпить бутылку пива в честь победы любимой команды

Фанат «Ньюкасла» ждал 29 лет, чтобы выпить бутылку пива в честь победы команды
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Depositphotos

Фанат английского «Ньюкасла» Джон Бут выпил бутылку пива, которая стояла у него в холодильнике 29 лет, в честь победы любимой команды в финале Кубка английской лиги, передает «Би-би-си».

Бут рассказал, что 29 лет назад ему подарил бутылку пива фанат «Ливерпуля», когда «Ньюкасл» шел на первом месте в Английской премьер-лиге (АПЛ), опережая «Ливерпуль» на 12 очков. Бут пообещал выпить пиво, когда «Ньюкасл» станет чемпионом, но команда упустила титул.

С тех пор «Ньюкасл» не выигрывал трофеев, а пиво продолжало стоять в холодильнике.

В финале Кубка английской лиги «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 2:1. В конце первого тайма счет открыл футболист «Ньюкасла» Дэн Берн, в начале второго тайма преимущество команды удвоил Александер Исак. В конце поединка один мяч отыграл футболист «Ливерпуля» Федерико Кьеза.

Победитель Кубка английской лиги получает право сыграть в следующем сезоне в Лиге конференций, но у «Ньюкасла» еще есть шанс пробиться через АПЛ в Лигу чемпионов или Лигу Европы.

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии.

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